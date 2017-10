La Lettre Pro de la Radio n° 94 vient de paraitre Le nouveau magazine de La Lettre Pro de la Radio, premier de la saison 2017-2018, est disponible depuis ce mardi 31 octobre. Bénéficiez d'un tour d'horizon complet de l'actualité de la radio française et internationale du mois écoulé. Portraits et parcours, imaging et production, RNT et fréquences, classements, audiences, conseils, stratégies, études, astuces… La Lettre Pro de la Radio, c'est tout cela et... bien plus encore.

Philippe Vandel : 7 jours sur 7 sur Europe 1

Nouvelle voix d'Europe 1 pour cette saison 2017-2018, Philippe Vandel retrouve la station de la rue François-Ier après huit ans sur France Info. Chaque matin, il accueille l'auditeur dans son Village Médias où est décortiquée l'actualité des médias. Mais le journaliste ne s'arrête pas là et enchaîne avec douze rendez-vous à l'antenne chaque semaine, rien que ça.



Stéphane Bern, l'Histoire au coeur

Sa voix se reconnaît parmi des milliers. Même dans le taxi, emmitouflé sous un grand manteau, Stéphane Bern est reconnu. Son timbre, limpide et clair, épate toujours autant les auditeurs d’À la bonne heure ! son émission diffusée tous les jours de la semaine sur RTL, juste avant midi. Car Bern et les médias, c’est toute une histoire. La Lettre Pro de la Radio a passé un chouette moment en sa compagnie.

Coup de jeune à Toulouse FM

La radio locale propriété du groupe Mediameeting (47FM, Gold FM, Radio Bassin d’Arcachon, A2PRL…) vient d’installer de nouveaux studios en cette rentrée 2017. Un équipement qui permet à la station toulousaine, qui fêtera ses 10 ans l’an prochain, de gagner en agilité technique tout en confort pour ses animateurs. Visite guidée dans ce nouvel écrin, tout en blanc, avec le responsable technique.



Yacast affiche ses ambitions européennes

Depuis sa création en 2000, la société Yacast s'est imposée comme un acteur incontournable dans le paysage des médias télé et radio. Un acteur en perpétuel mouvement, qui n'a jamais cessé de s'adapter aux innovations pour répondre au mieux aux exigences de ses clients. Autrefois simple plateforme de monitoring musicale, Yacast a élargi son champ des possibles et vise toujours plus haut. Pour fêter sa majorité, la petite entreprise part à la conquête de l'Europe.

Kiss FM : un joyeux morning

Levés depuis 4h du matin, Éric et Jérèm n’ont pas l’air fatigué. Bien au contraire, ils ont la voix souriante. Comme si le ciel bleu du Sud était le secret de leur vitalité. Éric a débuté la radio dans les années 80, "où tout le monde était très mauvais, mais où on apprenait tous en même temps", pour ensuite bouger en France, avant d’intégrer Kiss FM, où il sévit depuis maintenant 20 ans. Jérèm a débuté sur Champagne FM, "dans le Nord", comme il s’amuse à dire, puis à Happy FM comme matinalier avant de rejoindre la radio de PACA.



Graf’Hit : le combat de la radio curieuse

Elle fait partie du paysage radiophonique de Compiègne (Oise) depuis un quart de siècle. La station associative Graf’Hit est touchée, de plein fouet, comme beaucoup d’autres radios de catégorie A en France, par la baisse des financements publics. Depuis 3 ans, elle se bat pour sa survie en tentant de diversifier ses ressources, en lançant un appel aux dons et en réduisant ses dépenses. Un combat quotidien pour l’équipe de salariés et de bénévoles qui veulent garder cet outil de diffusion culturelle.

Le CTA de Bordeaux mise sur le dialogue

Quatrième étape de notre tour de France des Comités Territoriaux de l’Audiovisuel, après Toulouse, Dijon et Lyon, nous voici à Bordeaux (Gironde). Les 12 CTA en métropole et 4 en outremer sont les antennes régionales du CSA. Ils sont dotés d’une compétence consultative, dans le cadre de l’examen des dossiers lors des appels aux candidatures pour les radios et les télévisions locales, du contrôle du respect de leurs obligations par les titulaires d’autorisations, et de certaines compétences décisionnelles.



Le digital sur le bout des doigts

La révolution numérique a chamboulé la radio. Aujourd’hui, 12% des auditeurs de radio utilisent un support d’écoute multimédias. Vous n’y couperez pas : quelle que soit la taille de votre station, tous les services doivent être visibles et/ou audibles sur internet. Facile pour les grosses périphériques. Moins pour les stations de taille intermédiaire. Chez les Indés Radios, Yann Legarson, responsable du marketing digital, nous donne quelques clés.

Sudformadia voit plus grand

En cette rentrée 2017, le centre de formation Sudformadia a inauguré ses nouvelles installations à Balma, en périphérie de Toulouse. "L'école de la radio" augmente cette saison sa capacité d'accueil grâce à des locaux mieux aménagés, et soigne particulièrement ses étudiants en mettant à leur disposition des moyens techniques modernisés.



À la matinale de Radio Campus Lille

Pour la troisième année consécutive, les étudiants de l'Académie ESJ de Lille animent la matinale de Radio Campus. Chaque matin, tour à tour, huit d'entre eux assurent une heure d'émission en direct. Au cours du semestre, ils valident ainsi les différentes étapes de leur parcours pédagogique. Un partenariat gagnant-gagnant, qui permet aux étudiants de découvrir le monde de la radio et à Radio Campus d'enrichir son programme d'une tranche d'information.



Les clés d’une (bonne) enquête radio

Dans ce paysage montagneux, entre le lac d’Annecy, la locale France Bleu Pays de Savoie est souvent au centre des enquêtes au retentissement national. Au contact de Richard Vivion, journaliste, La Lettre Pro a enquêté pour connaître les clés d’une bonne enquête sur notre média radio. Au rythme de l’énigmatique drame de Chevaline, en toile de fond…



Speed Consulting by Rémy Jounin

Vous connaissez comme moi les commandements basiques de notre métier : être chaleureux, convivial, fédérateur plutôt que clivant, etc. Bien, parfait. Pourtant, combien de fois avons-nous oublié l’auditeur en route, dans notre tentative d’être trop drôle et déconnant ?

Radio Mélodie aide les annonceurs locaux à mieux communiquer

Une soixantaine d'annonceurs (clients et prospects) ont assisté à des conférences organisées à Sarreguemines par Radio Mélodie, sur le thème "7 clés pour réussir votre stratégie de communication locale". Selon Sébastien Glock, "les annonceurs ne sont plus intéressés par une présentation promotionnelle du média radio, mais le thème, plus ouvert sur leur communication globale, a séduit et tout le monde est venu !".



Comment écrire pour la radio

Beaucoup d’animateurs n’écrivent pas leurs interventions en totalité, mais quelques idées jetées sur une feuille de papier : c’est souvent une question d’habitude qui est très personnelle. En revanche, les journalistes écrivent en totalité leur flash, leur journal, ou leur papier, qu’il soit enregistré ou en direct. La radio est un média rapide qui s’adresse à tous publics, quel que soit son niveau d’études ou d’éducation. Quelles sont les règles d’or à respecter pour rédiger pour la radio ? Suivez le guide et corrigez-vous vous-même

