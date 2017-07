La Lettre Pro de la Radio n° 92 vient de paraitre Le nouveau magazine de La Lettre Pro de la Radio, dernier de la saison, est disponible depuis ce vendredi 28 juillet. Bénéficiez d'un tour d'horizon complet de l'actualité de la radio française et internationale du mois écoulé. Portraits et parcours, imaging et production, RNT et fréquences, classements, audiences, conseils, stratégies, études, astuces… La Lettre Pro de la Radio, c'est tout cela et bien plus encore.

Yann Arribard a réalisé son rêve de gosse

Yann Arribard, figure historique de RFM, c’est un peu l’un des derniers routards de la radio. Lancé dans le métier bien avant l’avènement des radios libres, puis des musicales commerciales, en cet été 2017, il raccroche son casque. Ce fan de rock 'n' roll revient sur ses 43 ans de carrière derrière le micro, dont la moitié au sein de la musicale adulte du groupe Lagardère. Son amour de la radio, un véritable rêve de gosse, l’aura porté pendant cette carrière faite de rencontres et de moments inoubliables. Portrait.



France Bleu Roussillon, les pieds dans l'eau

Cet été, France Bleu Roussillon délocalise son émission de la matinée… sur la plage ! Tous les matins, pendant trois heures, animateurs, invités et auditeurs prennent le soleil les doigts de pied en éventail. Après la plage de Sainte-Marie-La-Mer en juillet, c’est sur celle de Saint-Cyprien que la station du service public installe ses studios, jusqu’au 11 août.

Saison radio : les tops et les flop

Une saison pas comme les autres. C’est ainsi que l’on pourrait résumer l’année radiophonique 2016/2017 marquée par une actualité très riche et un intérêt très fort des auditeurs pour les radios généralistes et d’informations, hormis Europe 1 qui a poursuivi sa descente aux enfers jusqu’à la dernière vague des audiences de la fin du printemps. Les radios musicales ont nettement souffert d’une certaine désaffection, hormis Skyrock et Nostalgie.



Toute la radio suisse au Swiss Radio Day

Né en 2000 d’une initiative des radios privées et des milieux commerciaux, le Swiss Radio Day est désormais le point de rencontre de l’ensemble de la branche radio suisse. On y croise les radios privées et celles de la SSR, les stations des différentes régions linguistiques, l’autorité de régulation… La prochaine édition aura lieu le 24 août à Zurich et le contenu sera mis à l’honneur.



Le Grand Soir de Christophe Pacaud

Si vous écoutez la célèbre radio RTL, vous ne pourrez pas passer à côté de lui. Mais de qui parlons-nous ? De Christophe Pacaud ! Longtemps cantonné au journalisme sportif, l’ancien meneur d’On refait le match prend du plaisir tous les soirs avec Agnès Bonfillon de 22h à 23h… C’est parti pour le Grand Soir, mais aussi pour la route du Tour de France, qu’il couvre chaque été…

Pourquoi sont-ils nuls en culture musicale ?

Il a bercé notre enfance. Dans les années 80, il (dé)faisait les modes, lançait les futurs hits, pouvait couvrir de gloire une face B oubliée. Mais pris dans le tourbillon de la radio de masse, l’animateur est devenu un "pousse-potar" conformiste, annonçant, désannonçant un titre programmé par d’autres. Au point qu’aujourd’hui sa culture musicale en pâtit sérieusement. Si le présupposé de cet article est volontairement provocateur, il n’en recèle pas moins une forme de vérité. La Lettre Pro de la Radio et des Médias ouvre le débat tambour battant.



Le CTA se rapproche des collectivités locales

Deuxième étape de notre tour de France des Comités Territoriaux de l’Audiovisuel. Les 12 CTA en métropole et 4 en outremer sont les antennes régionales du CSA. Ils sont dotés d’une compétence consultative, dans le cadre de l’examen des dossiers lors des appels aux candidatures pour les radios et les télévisions locales, du contrôle du respect de leurs obligations par les titulaires d’autorisations, et de certaines compétences décisionnelles. Le CTA de Dijon couvre la nouvelle région Bourgogne-France-Comté.



Tout pour les touristes !

Quand on est une radio locale implantée dans une station balnéaire comme Biscarosse, dans les Landes, la période estivale est LA saison à ne pas louper. Pendant presque trois mois, la population est multipliée par 10. Et les vacanciers comptent sur un média comme FGL pour les accompagner pendant leurs vacances. La radio joue la carte de l’info service… À fond !

Rédac - pub : les meilleurs ennemis

Quel journaliste n’a jamais eu un mail ou un appel du service commercial pour une idée de reportage ? Juste conseillé ou carrément imposé, les sollicitations de la publicité font partie du quotidien, surtout dans les radios privées. Alors, comment est-ce que ça évolue ? Peut-il vraiment y avoir une frontière entre les deux ? Une cohabitation est-elle possible sans se marcher dessus ? La Lettre Pro de la radio a enquêté.



Bill Lee : les secrets du king de la radio US

À la tête de l’une des émissions de radio les plus emblématiques à New York sur la station WCBS-FM, Brodway Bill Lee, sexagénaire pétillant, est le vétéran des animateurs new-yorkais. Malgré ses 45 ans d’antenne, il conserve toujours la même énergie qui le caractérise. Chaque fois que Bill Lee ouvre son micro, les après-midi de 15h à 17h, c'est un vrai régal pour les auditeurs. Le "king" de la radio américaine a accepté de répondre aux questions de La Lettre Pro de la Radio et livre quelques secrets.



Un repositionnement en média global

C’est dans des locaux flambant neufs basés à Thyez que l’équipe de Radio Mont-Blanc travaille sous la direction de Fabien Baunay, ancien directeur général de M6 Thématique. Dès septembre prochain la radio va devenir un média global. Un moyen de communication nouvelle génération voulu par son patron Yves Bontaz, afin de porter l’attractivité de Savoie et de ses départements limitrophes par sa richesse économique, culturelle, sportive et touristique.

La stratégie du "Local First"

Après l’essor du "Made in France", la tendance est désormais au "Made in local". Et ça tombe bien pour les radios dont l’ADN est ancré dans ce concept. Déjà en vogue depuis longtemps aux États-Unis, l’hyperlocalisme consiste à favoriser les productions proches du lieu de consommation. Le mouvement "Local First" enclenche des cercles vertueux de prospérité locale (comme les clubs BNI) en conservant la richesse localement pour éviter qu‘elle ne s’évapore à l’étranger. C’est aussi le concept des monnaies locales qui se multiplient dans l’Hexagone.



Comment réussir un bon commentaire sportif

Certaines radios généralistes, comme RTL ou Europe 1, ont historiquement toujours proposé des retransmissions sportives sur leurs antennes. Depuis plusieurs saisons, RMC en a même fait l’un de ses produits phares tandis que les locales de France Bleu et de nombreuses radios régionales relatent, semaine après semaine, les exploits des clubs phares de leurs zones de couverture. Le commentaire sportif est pourtant loin d’être l’exercice le plus facile. Décryptage.







