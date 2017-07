La Lettre Pro de la Radio n° 92 vient de paraitre

Saison radio : les tops et les flop

Une saison pas comme les autres. C’est ainsi que l’on pourrait résumer l’année radiophonique 2016/2017 marquée par une actualité très riche et un intérêt très fort des auditeurs pour les radios généralistes et d’informations, hormis Europe 1 qui a poursuivi sa descente aux enfers jusqu’à la dernière vague des audiences de la fin du printemps. Les radios musicales ont nettement souffert d’une certaine désaffection, hormis Skyrock et Nostalgie.



Toute la radio suisse au Swiss Radio Day

Né en 2000 d’une initiative des radios privées et des milieux commerciaux, le Swiss Radio Day est désormais le point de rencontre de l’ensemble de la branche radio suisse. On y croise les radios privées et celles de la SSR, les stations des différentes régions linguistiques, l’autorité de régulation… La prochaine édition aura lieu le 24 août à Zurich et le contenu sera mis à l’honneur.



Le Grand Soir de Christophe Pacaud

Si vous écoutez la célèbre radio RTL, vous ne pourrez pas passer à côté de lui. Mais de qui parlons-nous ? De Christophe Pacaud ! Longtemps cantonné au journalisme sportif, l’ancien meneur d’On refait le match prend du plaisir tous les soirs avec Agnès Bonfillon de 22h à 23h… C’est parti pour le Grand Soir, mais aussi pour la route du Tour de France, qu’il couvre chaque été…