La Lettre Pro de la Radio n° 91 vient de paraitre Le nouveau magazine de La Lettre Pro de la Radio est disponible depuis ce mercredi 5 juillet. Bénéficiez d'un tour d'horizon complet de l'actualité de la radio française et internationale du mois écoulé. Portraits et parcours, imaging et production, RNT et fréquences, classements, audiences, conseils, stratégies, études, astuces… La Lettre Pro de la Radio, c'est tout cela et bien plus encore.

Stéphanie Loire à la matinale de Chérie FM

C’est la figure montante du paysage radiophonique. Après deux saisons aux côtés de Vincent Cerutti, Stéphanie Loire reprend, à la rentrée, les manettes du 6h/9h de Chérie FM. Une consécration naturelle pour l’animatrice qui a su s’imposer en quelques années, grâce à son travail et son talent. Pur produit du groupe NRJ, elle compte mettre son expérience et sa bonne humeur au service des auditeurs de la station la plus féminine qui confie son prime time, pour la première fois, à une femme.



L'info régionale selon France Bleu Nord

C’est la plus grosse antenne locale de France Bleu après Paris. Avec un bassin de population de plus de 4 millions d’habitants, France Bleu Nord diffuse sur toute l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais, soit plus de 12 000 km². Radio de proximité, elle s’adresse aussi bien aux habitants de Lille qu’à ceux de Cambraiou de Malo-les-Bains. Mais d’une ville à l’autre, les réalités ne sont pas les mêmes. Et si l’info ne manque pas, l’art de la traiter repose sur des choix.

Sandrine Treiner : " Nos enjeux sont citoyens"

On aurait pu parler des heures tant sa passion pour France Culture découle de chacun de ses mots. Pendant l’heure d’interview, Sandrine Treiner, la directrice, s’est livrée sur le bilan(excellent !) de l’antenne tout en évoquant les enjeux majeurs et numériques pour la saison prochaine. Un bon moment de radio, comme on les aime. Entretien.



France Bleu cherche un nouveau souffle

La grogne sociale à France Bleu pose réellement la question du positionnement du réseau des locales de Radio France. Confrontée à une baisse de l’audience, la direction de la station tente de construire la grille de rentrée dans un contexte de contestation entre les équipes des stations locales et la direction parisienne. Malgré un retrait du projet de renforcement du programme national, les syndicats ne désarment pas et craignent une baisse des moyens. La question du format de la radio se pose : comment arriver à proposer une offre cohérente sur tous les terrains.



Le rire passe par la radio

Ils sont les plus écoutés lors des matinales. Ils sont aussi en première ligne des mercatos de fin de saison… Les humoristes passent aujourd’hui de la scène au micro, et inversement. Mais alors qui a le plus besoin de l’autre ? Comment apporter de l’humour sur de grandes radios d’information ? Et comment faire la différence sur les mêmes créneaux horaires ? La Lettre Pro de la Radio a enquêté dans trois grands groupes, à RTL, Europe 1 et France Inter.

Le chamboule-tout de la RNT

Le serpent de mer de la RNT devrait bientôt sortir la tête de l’eau ! La loi autorisant le déploiement date de 2004, mais la radio s’est fait damer le pion parla télévision, devenue la priorité du Conseil supérieur de l’audiovisuel. En 2008, l’appel à candidatures pour la diffusion des radios en DTMB a, dans un premier temps, suscité l’engouement, avant de provoquer un découragement général. Dix ans plus tard, le DAB+ aura-t-il plus de succès ? Et si, cette fois-ci,c’était la bonne ?



Le SIRTI veut se rapprocher de ses adhérents

Le SIRTI fait sa mue. À l’issue de son assemblée générale le 30 mai dernier, de nouveaux statuts ont été votés ouvrant la voie à une réforme dans le fonctionnement du Syndicat : nouveau nom et de nouveaux visages au conseil d’administration. Fraîchement élu, le président Alain Liberty annonce une grande consultation des adhérents et affiche les ambitions du premier employeur de la radio privée en France.

Alpes 1 : les pros du près !

Une "petite" radio locale qui supplante le vaisseau amiral de la Maison de la Radio ?Bienvenue dans les Hautes-Alpes. Ici, on n’a pas d’autoroute ni de TGV, et quand on veut rejoindre Paris, il reste le train couchette ! Mais à Gap, on a des idées et du savoir-faire. Ce village d’irréductibles est très attaché à son territoire et à ses habitants. Si l’offre radio tente de se diversifier, Alpes 1 conserve sa position de "1re radio des Hautes-Alpes", avec 17,5% d’audience… rien que ça !



Directeurs d’antenne : qui sont-ils ?

Ils sont les véritables chefs d’orchestre de leur station, tantôt managers, tantôt organisateurs. Tôt le matin jusque tard dans la nuit, et même le week-end, les directeurs d’antenne sont au four et au moulin pour que la partition se déroule sans accroc. Alors, La Lettre Pro de la Radio est partie à la découverte de cinq d’entre eux qui nous racontent leur quotidien. Lequel vaut franchement le détour.



Mouv’ s’est bien bougée

Digitale, adaptée aux nouveaux supports mais toujours musicale, la radio Mouv’ s’appuie sur ses fondamentaux pour toucher davantage encore sa cible prioritaire, les jeunes, et a bien réussi sa mue à la faveur d’un nouveau format initié il y a deux ans maintenant. L’occasion de faire le point, pour La Lettre Pro de la Radio, avec le directeur, le souriant Bruno Laforestrie.

TLV bouscule les codes

À la tête de manière majoritaire de BTLV, premier média radio et TV par abonnement sur internet, Bruno Bellanca, de son vrai nom (Bob pour les habitués), a réussi un tour de force dans le milieu. Une satisfaction pour ce nouveau moyen de consommer de l’info apprécié par plus de 25 000 personnes ayant déjà utilisé le service depuis sa création.



Au centre de nos préoccupations

Le 22 juin, à Paris, Joël Ronez, fin connaisseur du genre, avait organisé une manifestation finement nommée "Le Nouveau Podcast". Si tous les orateurs ne furent pas obligatoirement passionnants, la présence active de nouveaux acteurs d'un genre radiophonique à part mais bien réel a démontré qu'une nouvelle histoire, balbutiante, est en train de s'écrire.



Collectez des données pour les monétiser

Même si vous ne savez pas encore comment exploiter vos datas, n’attendez plus pour collecter des bases de données auditeurs. La fameuse data, l’or noir du marketing digital, gît là, devant vous, depuis toujours. N’attendez pas que d’autres exploitent ce marché florissant à votre place…



Comment trouver sa voix en radio

C’est la force du média radio : la voix est un élément indissociable dans la transmission de l’émotion. Dans les tranches animées, les rendez-vous d’information, l’habillage antenne ou les spots pub, une bonne voix bien choisie fera toute la différence. Parce qu’il ne faut pas forcément une bonne voix pour faire de la radio, il s’agira surtout de bien savoir s’en servir et le contraire n’est pas toujours vrai : une belle voix ne fait pas un bon professionnel à l’antenne. Voici quelques conseils incontournables pour trouver la vôtre…

