La Lettre Pro de la Radio n° 91 vient de paraitre

Sandrine Treiner : " Nos enjeux sont citoyens"

On aurait pu parler des heures tant sa passion pour France Culture découle de chacun de ses mots. Pendant l’heure d’interview, Sandrine Treiner, la directrice, s’est livrée sur le bilan(excellent !) de l’antenne tout en évoquant les enjeux majeurs et numériques pour la saison prochaine. Un bon moment de radio, comme on les aime. Entretien.



France Bleu cherche un nouveau souffle

La grogne sociale à France Bleu pose réellement la question du positionnement du réseau des locales de Radio France. Confrontée à une baisse de l’audience, la direction de la station tente de construire la grille de rentrée dans un contexte de contestation entre les équipes des stations locales et la direction parisienne. Malgré un retrait du projet de renforcement du programme national, les syndicats ne désarment pas et craignent une baisse des moyens. La question du format de la radio se pose : comment arriver à proposer une offre cohérente sur tous les terrains.



Le rire passe par la radio

Ils sont les plus écoutés lors des matinales. Ils sont aussi en première ligne des mercatos de fin de saison… Les humoristes passent aujourd’hui de la scène au micro, et inversement. Mais alors qui a le plus besoin de l’autre ? Comment apporter de l’humour sur de grandes radios d’information ? Et comment faire la différence sur les mêmes créneaux horaires ? La Lettre Pro de la Radio a enquêté dans trois grands groupes, à RTL, Europe 1 et France Inter.