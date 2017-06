La Lettre Pro de la Radio n° 90 vient de paraitre Le nouveau magazine de La Lettre Pro de la Radio est disponible depuis ce mardi 6 juin. Bénéficiez d'un tour d'horizon complet de l'actualité de la radio française et internationale du mois écoulé. Portraits et parcours, imaging et production, RNT et fréquences, classements, audiences, conseils, stratégies, études, astuces… La Lettre Pro de la Radio, c'est tout cela et bien plus encore.

La start-up franceinfo a 30 ans

La radio d’information continue du service public fête ses 30 ans. Son concept 100% info a passé les décennies. En 2017, avec 160 journalistes, la station bat des records d’audience et a su même prendre une autre dimension en se déclinant sur le digital et à la télévision. En 1987, France Info inspirée d’un modèle américain a bousculé Radio France.



Bande originale des radios charentaises

“La Joie se partage”, sur RCF Charente qui fête cette année son 25e anniversaire. Pour marquer le coup, la station a convié les radios associatives de son département. Ces soeurs, ou cousines, dont certaines n’avaient plus donné de nouvelles depuis longtemps. Dans ce livre, comme dans une soirée diapos, chacun évoque ses souvenirs, les événements marquants…

Achats : Les Indés Radios avancent groupés

Conscients de la force de frappe du GIE et face à une concurrence exacerbée, Les Indés Radios veulent désormais créer un véritable groupement d’achats. En mutualisant ces derniers, Les Indés entendent faire baisser les prix des fournisseurs et donc les coûts pour les radios adhérentes. Mais aussi gagner en compétences. Jacques Iribarren, administrateur au GIE, est en charge du dossier.



Radio associative : un vivier de talents

La radio associative est la plus grande et la meilleure école de radio ! Constituées essentiellement de bénévoles qui produisent la part des contenus, outre leur orientation sociale, elles proposent aux jeunes générations de s’initier, avec une grande liberté, au métier. Malheureusement, ce rôle des "assos" est souvent méconnu des jeunes qui aimeraient volontiers adopter le micro. Pourtant de nombreux professionnels ont démarré leur carrière dans une radio associative.

Dans les coulisses du CTA de Lyon

Première étape de notre tour de France des Comités Territoriaux de l’Audiovisuel. Les 12 CTA en métropole et 4 en outremer sont les antennes régionales du CSA. Ils sont dotés d’une compétence consultative auprès du Conseil, dans le cadre de l’examen des dossiers lors des appels aux candidatures pour les radios et les télévisions locales, du contrôle du respect de leurs obligations par les titulaires d’autorisations, et de certaines compétences décisionnelles. Le CTA de Lyon est l’un des plus importants en nombre d’opérateurs.



FIP : Anne Sérode fait le bilan

Elle a sa couleur et elle n’est pas près d’en déroger. Musicale avant tout, la radio du Groupe Radio France FIP a cependant été consciente, assez vite, du virage important qu’elle a dû prendre pour se moderniser. Anne Sérode, sa directrice, a ouvert les portes à La Lettre Pro de la Radio pour tracer quelques perspectives : projets et webradios, elle nous dit tout avant son départ le 7 juillet.



Beur FM prépare l’avenir

Après une traversée difficile, Beur FM a repris sa route. Et plutôt bien. Alors que la barre des 150 000 auditeurs a largement été dépassée l’année dernière, la radio, qui promeut la diversité par excellence, se prépare et construit dès aujourd’hui son futur. L’occasion était donc belle de faire le point sur les projets dans ce nouveau numéro de La Lettre Pro de la Radio.

Le réveil swing élégant de Laure Albernhe

Loin des mornings où "on vous offre un an de salaire", des matinales où l'on rit à chaque blague potache, les Matins Jazz de TSF Jazz sortent des sentiers battus. Laure Albernhe et son complice Mathieu Beaudou pour l’info offrent des moments chaleureux. Ici, pas de longues interviews politiques ni de débats d’actualité. Sur TSF Jazz, le ton est léger mais pas idiot. Laure vous donne ses bons plans de concerts et d’expos, ses coups de coeur littéraires et cinématographiques. Ça swing à l’heure du petit déjeuner avec une programmation pour les amoureux du beau son : le son jazzy.



Comment Zoom a su fidéliser les professionnels

Il y a une dizaine d’années, Zoom s’est lancé dans l’enregistrement portable. L’ambition était alors de mettre une captation sonore de qualité professionnelle à la portée de tous musiciens. Très vite utilisé par les professionnels de la radio, Zoom s’est désormais installé durablement dans leur quotidien.

Mona FM ouvre les portes de son Grand Studio

À Armentières, à quelques kilomètres de Lille, où elle est née en 1981, Mona FM accueille chaque année des dizaines d’artistes. Sur la petite scène du Grand Studio, ils interprètent leurs nouvelles chansons, devant un public composé d’auditeurs de la station. Le mini concert est enregistré, puis diffusé sur Mona FM. Le Grand Studio, c’est avant tout un lieu de rencontres, qui rapproche l’artiste et l’auditeur, et permet des instants privilégiés en toute convivialité.



Quand redevance rime avec défiance

Difficile de rester neutre lorsqu’on est une radio suisse par les temps qui courent. L’audiovisuel est confronté à une initiative pour supprimer la redevance radio-TV. Une manne dont profitent également les acteurs privés chez nos voisins helvètes. Au premier rang desquels les Radios régionales romandes. Les milieux ultralibéraux veulent-ils la peau du pluralisme suisse ? Il n’en fallait pas plus pour que La Lettre Pro de la Radio et des Médias ne sonde Philippe Zahno, président des RRR.



Comment réussir votre transformation digitale ?

Engager ou ne pas engager l’évolution digitale de votre radio es t une question qui ne se pose plus. L’interrogation des chefs d’entreprises médias est désormais de savoir comment réussir leur transformation digitale.



Grille d'été : c'est le moment !

… Ou même déjà trop tard. Les procrastinateurs peuvent avoir des sueurs froides. En ce début du mois de juin, il est largement temps de penser à votre grille des programmes pour la saison estivale. Entre congés, préparation de la rentrée et mouvements des personnels, l’auditeur ne doit pas être négligé. L’été ne doit pas être considéré comme une épine dans le pied du directeur des programmes, mais plutôt comme une chance pour tester des nouveautés, en toute sérénité.







