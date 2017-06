La Lettre Pro de la Radio n° 90 vient de paraitre

Dans les coulisses du CTA de Lyon

Première étape de notre tour de France des Comités Territoriaux de l’Audiovisuel. Les 12 CTA en métropole et 4 en outremer sont les antennes régionales du CSA. Ils sont dotés d’une compétence consultative auprès du Conseil, dans le cadre de l’examen des dossiers lors des appels aux candidatures pour les radios et les télévisions locales, du contrôle du respect de leurs obligations par les titulaires d’autorisations, et de certaines compétences décisionnelles. Le CTA de Lyon est l’un des plus importants en nombre d’opérateurs.



FIP : Anne Sérode fait le bilan

Elle a sa couleur et elle n’est pas près d’en déroger. Musicale avant tout, la radio du Groupe Radio France FIP a cependant été consciente, assez vite, du virage important qu’elle a dû prendre pour se moderniser. Anne Sérode, sa directrice, a ouvert les portes à La Lettre Pro de la Radio pour tracer quelques perspectives : projets et webradios, elle nous dit tout avant son départ le 7 juillet.



Beur FM prépare l’avenir

Après une traversée difficile, Beur FM a repris sa route. Et plutôt bien. Alors que la barre des 150 000 auditeurs a largement été dépassée l’année dernière, la radio, qui promeut la diversité par excellence, se prépare et construit dès aujourd’hui son futur. L’occasion était donc belle de faire le point sur les projets dans ce nouveau numéro de La Lettre Pro de la Radio.