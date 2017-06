La Fondation NRJ récompense le Professeur Delattre

Lors d’une cérémonie solennelle sous la Coupole de l’Institut de France, mercredi 7 juin à 15h, la Fondation NRJ-Institut de France remettra son Prix Scientifique, doté de 100 000 €, au Professeur Jean-Yves Delattre (neurologue et directeur médical de l’Institut du Cerveau et de la Moelle à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière) pour encourager ses travaux de recherche sur l’apport de la génomique à la classification, la compréhension et la prise en charge des tumeurs gliales de l’adulte.