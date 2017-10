La CNRA met en garde l'Etat de l'asphyxie budgétaire des radios associatives

"Les radios Associatives ne peuvent déjà plus aujourd’hui maintenir l’équilibre de leur budget. L ‘emploi y représente en moyenne 50 % des dépenses de fonctionnement. S’ajoutent à la baisse récurrente de la subvention FSER, des baisses des financements des collectivités locales, et la restriction, voire la suppression, des aides à l’emploi (contrats aidés) qui ne feront qu’amplifier ce processus de déséquilibre" constate la CNRA qui considère que le maintien de l’enveloppe du FSER n’est pas suffisant et demande une augmentation de 2 M€ afin de permettre aux radios associatives "de maintenir la qualité et l’utilité de leur travail au sein des territoires".