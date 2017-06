L'industrie automobile s'engage pour la radio en DAB+

À travers l’Europe, les décideurs nationaux et européens, les régulateurs des médias et les radiodiffuseurs publics et commerciaux sont de plus en plus nombreux à reconnaitre que la radiodiffusion numérique DAB est indispensable au futur de la radio.

Parlant au nom de l'Association européenne de la radio numérique (EDRA), Helwin Lesch, membre du conseil d'administration a déclaré : "les conducteurs devraient pouvoir écouter leurs stations préférées en déplacement ou en traversant les frontières. Nos membres représentent plus de 300 stations qui touchent plus de 130 millions de personnes chaque jour. Il est clair que la radiodiffusion numérique DAB est au cœur du futur de la plateforme radio. Nos membres et l'industrie automobile continuent à travailler ensemble pour offrir la meilleure expérience possible aux conducteurs européens. Comme le DAB devient un choix naturel pour les consommateurs, nous souhaitons que l'Europe l’adopte et que les fabricants proposent le DAB en plus de la FM dans les récepteurs et les véhicules, comme ils ont pu le faire pour l’AM et la FM, et à un prix juste pour le consommateur".