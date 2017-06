L'expression citoyenne sur les radios locales

Dans le prolongement des élections, en réaction à chaud, les radios associatives des Pays de la Loire proposent un regard croisé sur les mouvements sociaux et les dynamiques qui ont structuré et influé sur la campagne. Les radios associatives, héritières des radios libres, ont eu leur existence reconnue à l’issue de l’élection présidentielle de 1981. D’une dérogation au monopole d’Etat en novembre 1981, en passant par une reconnaissance de leur mission de communication sociale de proximité en septembre 1986, les radios associatives veulent être aujourd’hui les garantes d’un pluralisme de l’information, observatrices et actrices de la société.