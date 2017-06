L'équipe de RTL prête pour le Tour de France

Chaque soir, RTL diffusera également "Le Club Jalabert", de 18h30 à 19h, du 1er au 22 juillet. En direct de la ville d’arrivée, Laurent Jalabert avec Christophe Pacaud, reviendront, avec les envoyés spéciaux de RTL sur l'étape du jour : analyse, commentaires, réactions à chaud, interviews, débats... avec aussi les auditeurs qui peuvent intervenir et dialoguer avec Laurent Jalabert via le 3210 et via les réseaux sociaux… Enfin, dimanche 23 juillet, de 19h à 21h, RTL retransmettra l'arrivée finale du Tour de France, sous la forme d'une édition spéciale. En direct des Champs-Elysées, la radio fera vivre le grand final du Tour de France avec Laurent Jalabert et tous les envoyés spéciaux de RTL.