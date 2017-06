L'autoradio se vend toujours...

Les autoradios sans mécanique dédiés aux sources nomades et smartphones, ont continué à progresser au cours de cette année avec une augmentation de 5% en volume (pour plus de 260 000 pièces au total) et de 8% en valeur.

La dynamique de "connectivité" s’est poursuivie en 2016 : près de 100% des autoradios intègrent des fonctions USB/SD/iPod direct avec une forte montée en puissance des technologies CarPlay® et Android Auto®. L’intégration de la fonction Bluetooth mains-libres continue sa progression avec plus de 40% des autoradios équipés en 2016