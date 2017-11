L'audience de la radio se féminise

En 2016, selon l’étude Media In Life de Médiamétrie, les femmes de 13 ans et plus ont eu 42.2 contacts médias et multimédias par jour, soit 35% de plus qu’il y a 11 ans. Cette progression de la consommation médias des femmes s’explique en grande partie par la hausse de leurs contacts avec le multimédia et les loisirs numériques : les contacts avec Internet sont passés de 1.4 à 4.6 par jour. Toutefois, sur l’ensemble de cette population féminine, la télévision reste en tête des contacts numériques, avec 16.2 contacts quotidiens, suivie de la radio (8,1 contacts).