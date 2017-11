L'audience de la radio en Polynésie française

Ces résultats présentés s’inscrivent dans le cadre d’un intervalle de confiance, lié à la taille de l’échantillon représentatif de la population étudiée. En Polynésie française, 1% d'audience cumulée en 2017 représente 1 618 personnes âgées de 13 ans et plus. Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1 057 personnes représentatives de la population âgée de 13 ans et plus, en face à face.

En Polynésie française, Tiare FM domine le marché avec 13.3 d'audience cumulée pour 21.7 de PDA et le score très honorable de 2h43 de DEA. NRJ Tahiti, Radio 1, Polynésie 1ère suivent en se plaçant au dessus de la barre des 10 points d'audience cumulée.