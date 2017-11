L'audience de la radio en Nouvelle Calédonie

Tous les supports sont mesurés dans le cadre de l’étude Nouvelle-Calédonie. Dans cette étude, seuls sont publiés les résultats des supports qui ont souscrit à l’étude au jour de parution, et dont l’audience cumulée pour un jour moyen de semaine atteint 2% pour la radio (du lundi au vendredi, de 05h à 24h).

Les agrégats incluent toutes les chaînes/stations, qu’elles souscrivent ou non à l’étude. Les résultats présentés s’inscrivent dans le cadre d’un intervalle de confiance, lié à la taille de l’échantillon représentatif de la population étudiée. En Nouvelle-Calédonie, 1% d’audience cumulée en 2017 représente 2 213 personnes âgées de 13 ans et plus.