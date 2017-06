L'audience de la radio en Guyane

En Guyane, et sans problème, c'est la radio du service public qui est la plus écoutée. Guyane 1ère réalise 37.8 d'audience cumulée pour 43.7 de PDA avec une durée d'écoute de 2h50. Des résultats qui ne laissent que peu de place aux autres radios. À noter, la hausse spectaculaire de Radio Peyi qui a gagné plus de 14 points en un an...