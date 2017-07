L’audience de la radio en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion

Ces nouvelles études Métridom ont été réalisées du 09 janvier au 11 juin 2017 pour les Antilles ainsi que du 16 janvier au 11 juin 2017 pour La Réunion. Tous les supports sont mesurés dans le cadre de ces études Métridom mais seuls sont publiés les résultats des stations qui ont souscrit aux études au jour de parution, et dont l’audience cumulée pour un jour moyen de semaine atteint 2%, entre 05h et minuit.

En Guadeloupe, 1% d’audience cumulée en 2017 représente 3 336 personnes âgées de 13 ans et plus. En Martinique, 1% d’audience cumulée en 2017 représente 3 248 personnes âgées de 13 ans et plus. À La Réunion, 1% d’audience cumulée en 2017 représente 6 927 auditeurs de 13 ans et plus.