L’audience de la radio en Côte d’Ivoire

Par ailleurs, entre le 12 mars et le 22 mai 2017, 79.4% des habitants d’Abidjan et de Bouaké, soit en moyenne 2.3 millions de personnes, ont regardé chaque jour la télévision. Ils y ont consacré chacun en moyenne 3 heures et 33 minutes quotidiennement. Soulignons également qu'à Abidjan et à Bouaké, 8.5 personnes sur 10 habitent dans un foyer équipé d’au moins un smartphone, l’équipement le plus répandu. Il se situe loin devant l’ordinateur (18.4%) et la tablette (12.4%). Plus d’1 personne sur 5 (20.3%) se connecte à Internet chaque jour. Les usages des réseaux sociaux se maintiennent à un niveau élevé avec 44,6% d’inscrits à au moins un réseau social. Facebook arrive en tête, devant Google+, Instagram et Twitter.