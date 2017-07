L’audience de la radio dans les régions

Le média Radio présente des spécificités régionales et locales, tenant compte de l'historique des implantations, de la densité de l'offre et de la structure socio-démographique de la population. Parmi ces 20 régions, la Basse-Normandie arrive en tête avec 84,5% d’audience cumulée, suivie du Poitou-Charentes (84,3%) et des Pays-de-la-Loire (83,8%). Deux régions passent le cap des 3h00 de durée d’écoute par auditeur : la Lorraine et l’Alsace.