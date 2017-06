L’audience de la radio au Cameroun

Au Cameroun, les usages des réseaux sociaux se maintiennent à un niveau élevé avec 68,6% des individus de 15 ans et plus inscrits sur au moins un réseau social. Selon Médiamétrie, Facebook est toujours le réseau social comptant le plus d’inscrits, devant Google+, Instagram et Twitter.

Soulignons également qu'entre le 12 mars et le 22 mai 2017, 83,5% des habitants de Yaoundé, Douala, Bafoussam et Bamenda ont regardé chaque jour la télévision, soit 3,1 millions de personnes. Ils y ont consacré en moyenne 4 heures et 43 minutes quotidiennement...