L'audience de la radio à Mayotte

L’étude ad hoc avril 2017 sur la télévision et la radio à Mayotte a été réalisée du 03 au 30 avril 2017 auprès d’un échantillon de 650 personnes représentatives de la population âgée de 13 ans et plus, interrogées en français ou en mahorais par interviews téléphoniques assistées par ordinateur. Plus de 50% de ces interviews ont été réalisées sur téléphone mobile.

Tous les supports sont mesurés dans le cadre cadre de l’étude ad hoc d’audience à Mayotte mais seuls seuls sont publiés les résultats des supports supports qui ont souscrit à l’étude au jour de parution et dont dont l’audience cumulée pour un jour moyen de semaine atteint 2% pour radio (du lundi au vendredi entre 05h et minuit).