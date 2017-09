L'audience de la radio à Madagascar

Cette étude d’audience TV, Radio et Presse se revendique comme "l’enquête de référence qui fournit des informations sur la notoriété, les habitudes d’écoute et l’audience des chaînes de télévision et des stations de radio, ainsi que sur les habitudes de lecture de la Presse". Elle a été menée par Médiamétrie et son partenaire Hermès Conseils, dans les quatre principales villes de Madagascar au premier semestre 2017. Les enquêtes ont été réalisées en face-à-face au domicile des interviewés en 3 vagues de 16 jours chacune, entre le 19 Mars et le 29 Mai 2017, auprès de 1 200 personnes de 15 ans et plus représentatives de la population vivant à Antananarivo, Antsirabe, Mahajanga et Toamasina.





Les équipes qualifiées de la société Hermès Conseils, basée à Madagascar, ont opéré le recueil des données. Médiamétrie a apporté son expertise et son savoir-faire pour la méthodologie d’enquêtes, les redressements statistiques, la production des résultats et leur mise à disposition au moyen de ses logiciels de restitution. En Afrique, Médiamétrie conduit des études déclaratives sur l’audience TV et Radio et sur les usages Internet au Sénégal, en Côte d’Ivoire avec Omedia, et au Cameroun avec Sew Camétrie.