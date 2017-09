L'art contemporain africain sur Africa n°1

Africa n°1 a enregistré au cours de la saison 2016-2017 son plus haut score historique en Ile-de-France avec 137 000 auditeurs chaque jour et une durée d’écoute toujours aussi forte d’une heure et demi. Avec "Art Africa", poursuit Dominique Guihot, "Africa n°1 continue d’affirmer son ambition de radio généraliste africaine qui investit tous les domaines et s’adresse à tous les publics".