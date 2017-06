L'application RadioPlayer récompensée

En même temps, le digital concurrence de plus en plus les médias traditionnels.Michael Hill est chargé par la BBC de concevoir un portail universel pour l'écoute IP qui permettrait à la radio de retrouver la place qui lui est due. En effet, la plupart des smartphones ne proposent pas la réception FM et les Facebook et autre Google se taillent des parts de marché. La BBC a réussi le pari quelques années auparavant de créer un portail à succès, le fameux BBC iPlayer, mais ce dernier y mêle aussi les chaînes de télé, et ne propose que les radios publiques. L'idée est donc de proposer un bouton unique sur tous les smartphones permettant d'écouter "LA" radio, comme à l'époque du bon vieux transistor.





Les radios privées soutiennent l'initiative, et afin de ne léser personne, une société à but non lucratif est créée. Objectif : mettre la concurrence et les querelles de chapelle de côté, travailler ensemble, afin de servir le média radio dans son ensemble.