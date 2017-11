L’application France Bleu fait peau neuve

Avec cette nouvelle application, France Bleu offre la possibilité de retrouver toute l’actualité nationale et régionale et de ne plus passer à côté d’une information importante grâce à un fil d’actualité. Le mobinaute doit, d'abord, régler les alertes et les pushs pour, ensuite, ne rien manquer. Il est également possible d'écouter et de réécouter les émissions sur les dernières idées de sorties, le patrimoine culturel, l’histoire de sa région et même sa langue régionale depuis l’onglet "chez-moi".

Enfin, il est notamment possible de découvrir les conseils des experts France Bleu : une question travaux, juridique, santé, jardinage, conso, banque et assurance … ? L'utilisateur peut trouver ses réponses depuis l’onglet "Expert".