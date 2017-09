L'Olympique Lyonnais renouvelle sa confiance à Espace Group

Espace Group, créé en 1987, édite 2 radios nationales : MFM Radio (100 fréquences) et Jazz Radio (50 fréquences), et 9 radios régionales : Radio Espace (Rhône), Virage Radio (Rhône-Alpes), Generations (Ile-de-France), RVA (Auvergne), ODS Radio (Ain / Savoie et Haute-Savoie), La Radio Plus (Haute-Savoie / Hautes-Alpes et Suisse), Alpes 1 Alpes du Sud, Alpes 1 Grenoble (Isère) et Durance FM. Espace Group est également en partenariat commercial et d’édition avec Generations 101.5 (Rhône). Espace Group édite également plusieurs sites Internet : lyonmag.com, mlyon.fr, mannecy.fr, mgrenoble.fr, lyonfemmes.com, lyonclubbing.com… et la plateforme de webradios : AllzicRadio