L'INA lance une étude sur les webradios

Dans le cadre de ses travaux de recherche et de ses activités de formation professionnelle et continue aux métiers de la radio, l’Ina (Institut national de l'audiovisuel) lance une étude sur le marché des webradios en France. Cette étude a pour objectif de dresser un panorama complet des nouvelles formes de création radiophonique. Elle sera pilotée et réalisée par l’Ina, avec la collaboration d’experts professionnels.