L'Arcep met cartes sur table avec monreseaumobile.fr

Envie d'écouter la radio via votre Smartphone. Deux obligations : avoir un forfait adéquat et bénéficier d'une bonne couverture du réseau. Pour le savoir, l'Arcep publie de nouvelles cartes de couverture mobile à quatre niveaux d'évaluation, testées en Nouvelle-Aquitaine au premier semestre et désormais disponibles pour toute la France métropolitaine. Elle intègre également ces cartes dans son application, lancée en mars : monreseaumobile.fr.