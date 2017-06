L'ARC du Canada planifie ses actions

L’ARC du Canada a pour mission de contribuer à l'épanouissement des Canadiens et Canadiennes d'expression française par la création, le maintien et le développement d'un ensemble de radios communautaires de qualité. Elle agit comme association de consultation, de coordination, de coopération, d'échanges et de promotion pour ses membres, dans l'écoute et le respect de leurs particularités locales et régionales.

La semaine dernière, l'ARC du Canada a dévoilé son plan stratégique pour 2017-2020. L'Alliance des radios communautaires du Canada souhaite "contribuer activement à la réussite des radios communautaires francophones et acadiennes" et se positionner comme "un centre multi-services de haute qualité".