L'A2PRL raconte "La fabuleuse histoire de Sgt Pepper’s…"

C’est à Diane Mc Evoy que la direction d’A2PRL a confié l’écriture et la présentation de cette série. "J’ai croisé Diane qui travaillait dans le monde de la radio, il y a quelques années. Et, je me souvenais à la fois de la passion dévorante pour les Beatles qui l’habitait et de son blog pétillant qui augurait d’une réelle capacité à raconter. Ce choix s’est imposé comme une évidence" a précisé Sylvain Athiel, directeur d’A2PRL. Aujourd'hui, de retour en France, avec A2PRL, Diane invite les auditeurs à partager sa passion et compte bien leur apprendre quelques petites choses sur le groupe qui a révolutionné l'histoire de la musique pop.



Produite par l'A2PRL, écrite par Diance Mc Evoy et réalisée par l'Agence Tous Mix, "La fabuleuse histoire de Sgt Pepper’s..." est une série de 20 épisodes disponibles dès à présent, et rediffusables tout l’été, comme un feuilleton ou au cours de journées spéciales. Ce rendez-vous peut faire l'objet d'un sponsoring sur l'antenne des radios intéressés avec des commerces ou avec des partenaires du secteur de la musique ou de la culture, des concessionnaires automobiles de marques anglaises.