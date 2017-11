Kiss FM démarre la promotion du "Kiss FM Winter Live"

Jusqu'au 10 décembre, à tout moment de la journée sur Kiss FM, et à chaque fois qu'un auditeur entend le top départ du jeu, il téléphone au 0892 69 18 15. Les cinq premiers auditeurs à appeler gagnent immédiatement et chacun 2 invitations pour la première édition du "Kiss FM Winter Live". D'autres invitations sont à gagner via la page Facebook de Kiss FM.

De plus, la radio part aussi à la rencontre de ses auditeurs dans la Kiss'Mobile. Chaque mardi et jeudi, du 14 novembre au 7 décembre, à bord d'un Hyundai Kona prêté par IMAC 2, les animateurs sillonnent la région. Ce mardi matin, ils ont débuté la distribution devant un lycée de Grasse. Dans la soirée, ils étaient devant le magasin Carrefour de Puget-sur-Argens dans le Var. Les rendez-vous se poursuivent entre 8h et 9h et entre 17h et 18h. Il s'agit d'écouter Kiss FM pour savoir à quel endroit sera installée la Kiss'Mobile. Des invitations VIP seront également à gagner elles permettront aux auditeurs d'assister aux balances de l'après-midi et de rencontrer les artistes.