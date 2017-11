Kiss FM active une ligne directe "Père Noël"

À l'approche des fêtes de fin d'année, Kiss FM se positionne comme "la radio partenaire officielle du Père Noël". À ce titre, la radio de la Côte d'Azur vuient d'activer un numéro direct et gratuit. Les jeunes auditeurs sont invités à laisser sur un répondeur leur liste de cadeaux au 04 22 52 10 20. Les meilleurs messages seront diffusés sur notre antenne.

Un numéro non surtaxé ce qui évitera probablement les mauvaises surprises des parents en découvrant en découvrant leur facture téléphonique... Les premiers messages sont déjà arrivés et bientôt diffusés.