Kiss FM : "Les Lève-tôt" ont, presque, trouvé leurs remplaçants

Pour la première, mercredi dernier, c'est le petit Lucas, 10 ans, et la petite Elena, âgée de 7 ans, qui habitent sur les hauteurs de Nice, qui ont donc joué le jeu au micro de Kiss FM. À les écouter, ils ont passé un superbe moment et ont même souhaité revenir. Ils devront certainement attendre quelques temps car d'autres enfants devraient prendre le relai chaque mercredi, de 08h30 à 09h30. La radio régionale lance donc un appel et encourage les plus jeunes auditeurs à s'inscrire pour particper à une future émission.



Par ailleurs, Kiss FM, réserve de nombreux rendez-vous à ses auditeurs pour ce mois de septembre à ses auditeurs comme le showcase de Calogero, jeudi 21 septembre dans l'enceinte de l'Allianz Riviera à Nice. La radio offre, tous les matins, une somme d'argent en jouant au jackpot en partenariat avec les casinos Partouche ou bien encore 400€ par jour pour faire ses courses dans les magasins Géant Casino.