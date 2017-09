Kiss FM : Calogero en travers de la gorge

"On a eu un coup de cœur pour le titre, on l'a rentré en programmation le 5 mai", explique Patrice Sidrac, le directeur de la radio azuréenne. Le titre plait aussi aux auditeurs, la radio a envie de le pousser encore un peu plus, et rapidement, l'idée d'un concert privé s'impose au sein de l'équipe.

"Nous contactons la maison de disque dès le mois de juin, et rapidement, nous nous mettons d'accord sur un show-case au mois de septembre." Pour Patrice Sidrac, il n'y a aucune raison que cet accord de principe soit remis en cause d'une façon ou d'une autre. "Il y a plus de 30 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais eu besoin d'exiger plus de garantie que ça sur une parole donnée."