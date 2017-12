Karim Ibourki : nouveau Président du CSA en Belgique

Le nouveau président promet de ne pas être un acteur de l’ombre. Il n’a pas l’intention de s’enfermer dans sa tour d’ivoire et d’emprunter la porte arrière de la régulation. Ancien reporter photo et Dir.Com, il revendique vouloir "mettre les dossiers sous les projecteurs et informer efficacement est capital à l’intérieur de notre société démocratique". Pour le nouveau président : "Je déteste le qualificatif de gendarme de l’audiovisuel pour désigner le CSA. On ne peut confiner notre organisme à une mission d’attribution de bons ou de mauvais points. Le CSA est un outil de service public au centre d’une série de réalités et de préoccupations du secteur et des consommateurs".