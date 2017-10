Kantar publie son baromètre de l'audio digital

Selon Kantar Media, la croissance reste soutenue durant le premier semestre de cette année 2017 avec plus de 472 millions d'impressions servies. La moitie de l'activité est réalisée par le secteur de la distribution. Les marques Bouygues, Ikea et Boulanger font leur entrée dans le Top 10 des annonceurs. Un classement réalisé en collaboration avec Deezer, Spotify, TargetSpot et NRJ Global.