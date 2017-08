Kantar TNS publie les résultats de l'étude Africascope 2017

On dénombre sur le périmètre de l’étude Africascope 46% d’internautes dont 28% se connectent au moins une fois par semaine. Lorsque l’on regarde pays par pays, la pénétration d’Internet varie de 27% au Burkina Faso à 56% au Sénégal et 57% au Gabon. En termes de profil, les internautes Africains sont majoritairement masculins, avec un âge moyen à 29 ans et une surreprésentation des 15-24 ans. Par ailleurs, autre élément clé, l’usage d’Internet est très corrélé au niveau de vie : plus on appartient à une classe sociale favorisée plus on est utilisateur du media Internet.