Julien Doré attendu dans les studios d'Alouette

À quelques jours de la fin de sa tournée, Julien Doré fera donc une pause dans le Grand Studio d'Alouette. Un an après la sortie de son dernier l'album, le chanteur évoquera en direct la scène, ses projets, ses envies. Rappelons que la matinale d'Alouette, animée par un duo féminin, accueille régulièrement les pointures de la chansons françaises. On peut citer récemment Calogero ou Vianney. En 2016, Alouette a reçu Marc Lavoine, Amir, Louise Attaque, Gérald de Palmas, la troupe des Trois Mousquetaires ou Zazie.

Rappelons enfin qu'Alouette est la première radio régionale de France pour la 9e saison consécutive et qu'elle est la seule radio en province à atteindre régulièrement le point d’audience nationale.