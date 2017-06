Journée spéciale "radios associatives" sur SUN

Ce mercredi 28 juin, la FRAP (Fédération des radios locales associatives en Pays de Loire) organise une journée consacrée aux radios associatives. Des ateliers puis un débat public animeront cette journée qui se tient au CCO de Nantes. À cette occasion, l'équipe de SUN est sur place et diffuse en direct deux interventions sur un canal dédié, via son application et son site internet.