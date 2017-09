Journée nationale de mobilisation pour les locales de FIP

Les auditeurs et partenaires espèrent encore une fois que la direction tiendra compte de leur avis puisque c'est ce dont se réclame le PDG de Radio France, Quant à Françoise Nyssen, Ministre de la culture, elle a bien entendu été interpellée, mais n'a pas encore répondu à la Lettre Ouverte du 26 juin dernier selon les organisateur de cette journée. Cette journée nationale d'action aura lieu le 3 octobre dans des salles de spectacle et sur le net. Trois rendez-vous se dérouleront dans des lieux emblématiques : Le Rocher de Palmer à Cenon à Bordeaux, la salle Paul Fort et le Pannonica à Nantes et au Théâtre National de Strasbourg... Au programme à partir de 20h, des concerts et des débats avec un seul mot d'ordre "Fip Toujours".