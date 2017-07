Jour J moins 2 avant le Scoop Music Tour

Après le succès de l’édition précédente (plus de 30 000 spectateurs), Radio Scoop a pour objectif cette année de battre tous les records. Afin de soutenir la promotion de "cet évènement familial et populaire", une vaste campagne de communication a été mise en place : spots, affichage, opérations de street marketing… La participation des nombreux fans a également été sollicitée sur les réseaux sociaux en les invitant à se mobiliser pour leurs artistes. Les internautes et auditeurs de Radio Scoop les plus engagés pourront gagner des pass VIP leur offrant un accès en backstage. Ce travail de gestion de communauté garanti une large diffusion des photos et vidéos de la soirée par le jeu des "partages".



Ce concert sera d’ailleurs diffusé en simultané sur Facebook Live, et cela sur l’ensemble des pages villes de Radio Scoop. L'événement est gratuit et ouvert à tous.