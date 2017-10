Jeunes Talents, vous avez un message de Jean-Luc Reichmann

L'animateur des "Douze coups de Midi" sur TF1 entend bien mener rondement cette nouvelle édition des Jeunes Talents de la Radio, de la TV et du Net. Président du jury, Jean-Luc Reichmann et son équipe ont récompensé de nombreux jeunes talents qui font les médias d’aujourd’hui : Apolline de Malherbe (BFM TV), Clélie Mathias (C News), Steven Bellery (RTL), Thibaut Giangrande (BFM TV), Antoine Bueno (France Inter), Quentin Vinet (RTL), Guillermo Guiz (France Inter), Cyprien Cini (RTL), Rémi Ferreira (Skyrock) … Qui seront les grandes voix de demain ? Ce concours est pour ceux qui y participent l’occasion d’obtenir une reconnaissance méritée, une réelle exposition et une opportunité de rencontres avec les médias présents.