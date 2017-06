Jean-Michel Jarre évoquera l'habillage de franceinfo

Le 1er septembre 2016, les auditeurs avait découvert l’habillage sonore de franceinfo, réalisé par Jean-Michel Jarre, opérant une synthèse entre univers symphonique et électronique. Le 1er juin 2017, les auditeurs ont découvrent de nouvelles sonorités émanant de la bande originale. franceinfo poursuit donc l’évolution de son habillage comme une matière vivante, avec l’arrivée de nouvelles sonorités et de nouveaux tapis. L’ambiance change et s’adapte à chaque moment de la journée, conservant le rythme et l’esprit insufflé par son compositeur, Jean-Michel Jarre. "Ces sonorités inédites explorent de nouveaux univers musicaux et vivent au rythme de l’information, avec ses pleins et ses déliés" explique la station.