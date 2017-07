Jean-Michel Jarre évoque l'habillage de franceinfo

L’occasion pour le célèbre musicien de partager ses réflexions et son regard sur le traitement de l’information dans le monde. Entre confidences et anecdotes, Jean-Michel Jarre reviendra également sur la genèse et les secrets de la conception de l’habillage sonore de la station depuis la rentrée. Rappellons que depuis le 1er septembre 2016, l’habillage sonore de franceinfo, confié à Jean-Michel Jarre, vit au rythme de l’information. Le 1er juin dernier, à l'occasion des 30 ans de la chaîne de Radio France, les auditeurs ont d'ailleurs pu découvrir de nouvelles sonorités émanant de la bande originale.

Une master class à suivre également en direct streaming sur franceinfo.fr.