Jean-Michel Canitrot de retour à la radio

Ce vendredi, sur Radio Perfecto , c'est une journée spéciale AC/DC. Depuis 06h, l'équipe diffuse un titre du groupe cofondé par Malcolm Young. À 21h, la radio proposera une émission spéciale animée par Jean-Michel Canitrot, qui fait donc son grand retour à la radio. Pourquoi Jean-Michel ? Car il a à son actif quelques décennies de radio, il est également attaché de presse, mais aussi et surtout, il est à AC/DC ce que Philman est aux The Rolling Stones. Il a donc été attristé suite au décès de Malcolm Young, et a décidé de lui rendre un bel hommage.Plus de trois heures d'émission, Jean-Michel Canitrot recevra Johnny Trognee, (Chef de projet sur la période Stiff Upper Lip), Philippe Lageat (Lageat Phil) journaliste ayant écrit deux beaux livres sur AC/DC, Jean-François Bouquet, (Jeff Bouquet) journaliste, animateur radio/tv et Norbert "Nono" Krief cofondateur et guitariste du groupe Trust. Plus d'une trentaine de titres seront diffusés, avec Frédéric Marc qui passera les plats, Jean-Michel et ses invités évoqueront l'histoire du groupe. Enfin, après l'émission, 3trois concerts d'AC / DC - Official seront diffusés en intégralité radioperfecto.com