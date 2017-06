Jane Birkin animatrice sur Nostalgie

Aux côtés de Philippe Llado, Jane Birkin animera une émission inédite sur Nostalgie durant deux heures. "En toute simplicité et complicité, la plus frenchy des Anglaises choisira la programmation musicale de la radio des plus grandes chansons et se confiera sur la musique qu’elle aime" explique Nostalgie.

L’occasion pour la chanteuse de présenter son dernier album, "Birkin/Gainsbourg : Le symphonique", un disque de reprises des chansons de Serge Gainsbourg avec un orchestre symphonique.