Internet : le mobile, un outil devenu incontournable

En septembre 2017, 37,5 millions de personnes se sont connectées à Internet depuis leur téléphone mobile, soit 67 % des Français de 11 ans et plus. Chaque jour, c’est plus d’1 Français sur 2 (53 %) qui utilise son mobile pour surfer sur Internet. En moyenne, chaque mobinaute y consacre plus d’une heure par jour (68 minutes).