InstaBleu : le 1er Instameet à Périgueux

Une vingtaine de membres actifs d'Instagram dans le Périgord et alentours ont été invités à participer à l'Instameet. L'événement est l'occasion de faire découvrir au plus grand nombre les richesses du patrimoine de Périgueux. Patrimoine, gastronomie, architecture : des zooms sur toutes les facettes du territoire sont au programme. De la visite de la station France Bleu Périgord à la Tour de Vésone, en passant par la cathédrale de Périgueux et le musée Vésunna, en passant par la rencontre du chef Nicolas Lamstaes, ce premier Instameet permettra de (re)découvrir la préfecture de Dordogne par le prisme de passionnés de la photographie et des réseaux sociaux.