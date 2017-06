Inscrivez-vous aux Prix Varenne 2017

Fidèle à ses missions, la Fondation Varenne contribue par ses actions à la valorisation du métier de journaliste, à la formation de la jeunesse aux métiers et aux disciplines de la communication par des prix récompensant les efforts, la qualité et les promesses que l'on peut trouver dans les travaux journalistiques.

Les reportages écrits, audio, vidéo, photo, présentés porteront sur tous les domaines de l’actualité politique, économique, sociale, sportive, culturelle, etc. Ils devront avoir été réalisés entre le 2 septembre 2016 et le 1er septembre 2017.